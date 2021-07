Montpellier : Sakho nouvelle recrue du club

Mamadou Sakho revient en Ligue 1. Ce mardi, le défenseur international français s'est engagé en faveur de Montpellier. Il y a huit ans, en septembre 2013, il avait quitté le Paris Saint-Germain et la France pour tenter une aventure en Premier League, sous le maillot des Reds de Liverpool (2013-2017), puis sous la tunique de Crystal Palace, jusqu'en juin dernier et la fin de son contrat. Désormais âgé de 31 ans, l'ancien élément du club de la capitale a pris la décision de rejoindre le club héraultais, qui avait besoin d'un élément expérimenté pour l'axe de sa défense depuis le départ à la retraite de Vitorino Hilton, le 1er juillet à l'âge de 43 ans.

"Le projet est génial et m'a séduit"

on retour en Ligue 1

Sur le site officiel de Montpellier, Sakho s'est montré ravi par ce retour dans l'élite., a-t-il expliqué. Le président Laurent Nicollin a lui valorisé ce transfert, en espérant que le natif de Paris saura se comporter comme un leader : "Heureux de l’avoir enfin avec nous. Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J’espère qu’il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser."La saison passée avec Crystal Palace, Sakho n'a disputé que six matchs, étant souvent gêné par des blessures. Il y a fort à parier qu'il a déjà souligné la date du 26 septembre 2021, Montpellier se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG, son club formateur qui a salué son retour par un "b, Mamadou Sakho". Ce dernier portera le numéro 3, déjà porté dans sa carrière au Paris Saint-Germain et à Liverpool.