Montpellier : Omlin, un international suisse dans l’Hérault

Pour les gardiens, Montpellier a de la suite dans les idées. Après avoir relancé Benjamin Lecomte, parti depuis à Monaco en 2019, le club avait obtenu le prêt l’an dernier de Geronimo Rulli. Si l’Argentin avait convaincu dans l’Hérault, les dirigeants n’ont pas trouvé un accord avec la Real Sociedad pour le conserver et l’intéressé s’est finalement engagé avec Villarreal. Pour lui succéder, le MHSC s’est tourné vers la Suisse, où Jonas Omlin s’est fait un nom ses dernières années du côté de Bâle. A 26 ans, le gardien a donc quitté son pays contre un chèque de six millions d’euros et l’espoir de passer un nouveau cap dans sa carrière. Alors que la concurrence est rude avec la Nati, l’intéressé se veut ambitieux.



Omlin : « Je me rappelle du titre de 2012 »



Assez méconnu en France, Omlin s’est livré un peu plus sur lui, son transfert et ses ambitions sur le site officiel du club. « Quand je pense à Montpellier, je me rappelle du titre de champion de France en 2012 et notamment du président Louis Nicollin avec les cheveux orange et bleu. Je ne connais pas très bien la ville mais je pense que je vais bientôt la découvrir, notamment le centre historique. (…) J’aime ce challenge qui s’ouvre à moi aujourd’hui. De découvrir un nouveau club, une nouvelle vie et un nouveau championnat… C’est un défi très intéressant, j’ai besoin de voir où sont mes limites et de les repousser. En cela aussi, signer à Montpellier est une belle opportunité de le faire. J’ai soif d’apprendre et ça tombe bien car je suis sur que je vais beaucoup apprendre ici », expliquait alors l'intéressé.



Omlin rêve d'Europe avec Montpellier et la Suisse

« Nous avons une très belle équipe, avec beaucoup de vitesse et de technique aussi. C’est vraiment intéressant de jouer ici. L’ambiance me semble très bonne. L’objectif c’est d’aller le plus haut possible avec le groupe.A titre personnel, j’espère évidemment poursuivre ma progression et encaisser le moins de buts possible. J’aimerais bien sûr disputer l’Euro, confiait également le nouveau gardien du MHSC. C’est une très belle expérience pour tout footballeur. » Après un premier match convaincant à Rennes, le natif de Sarnen tentera de faire aussi bien ce samedi contre Nice , un autre gros morceau de la Ligue 1.