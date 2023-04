Montpellier : Michel Der Zakarian s'en prend à la triche des Toulousains

Michel Der Zakarian vient de connaître sa première défaite avec Montpellier depuis son retour sur le banc du club héraultais. Surfant sur une série de sept matchs sans défaite, avec cinq victoires et deux nuls, depuis son retour dans l'Hérault, Der Zak' a perdu son premier match au terme de la 30e journée de Ligue 1 et une défaite 2 buts à 1 face à Toulouse. Pour ce derby de l'Occitanie, le MHSC n'a pas réussi à prendre les trois points à domicile et le coach héraultais a pris la parole après la rencontre, parlant notamment de la tricherie des Toulousains. Il a cependant assuré que son équipe avait commis des erreurs.

"On a dominé dans les vingt premières minutes, ensuite, on a été un peu plus brouillon dans le jeu. On a été moins juste dans nos choix et dans le jeu. On fait toujours une touche de trop, on a proposé un jeu plutôt haché. La façon de jouer de Toulouse, qui triche pas mal, nous a aussi gênés", a confié le coach de Montpellier, déçu et énervé après cette première défaite. Il n'était pas le seul énervé car il a estimé que ses joueurs n'avaient pas su tenir leurs nerfs durant le match. "On s’est énervé. L’arbitre ne siffle pas, ne met pas les cartons. Il n’a pas fait jouer d’arrêts de jeu en première période, seulement trois minutes en fin de match. Ce n’est pas l’arbitre qui nous fait perdre le match, c’est nous qui le perdons. On a fait beaucoup de mauvais choix, lui aussi." Montpellier devra désormais oublier cette défaite et repartir de l'avant.