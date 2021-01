Montpellier : L'annonce de Delort sur son avenir

📰 LE VRAI MAG [MERCATO]

"J'aime le club. J'ai envie de rester et le club aussi donc on va voir ce qu'il se passe. Dans mon dernier entretien, je disais qu'on ne pouvait jamais prévoir dans le football. Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre que même le président ne peut pas refuser", a-t-il indiqué dans un premier temps. Passé par des moments compliqués à Toulouse, lors de la saison 2017-2018 (il expliquait notamment avoir été "pointé du doigt" lors de certaines défaites, ndlr), il est conscient de sa chance avec Montpellier.

"Mon objectif est d'être européen avec Montpellier", annonce Delort

"Mon objectif est d'être européen avec Montpellier et j'espère remplir ma mission. Soit avant un départ soit avant la fin de ma carrière ici. Si un autre challenge que Montpellier me fait rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher, j'étais à la cave à Toulouse où c'était très, très compliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà, deux ans et demi plus tard, je suis vice-capitaine quand Vito (Hilton, ndlr) n'est pas là", a glissé Delort, qui a terminé par une parole forte : "Ma première envie, c'est de finir européen avec Montpellier pour rendre tout ce qu'il m'a donné. C'est le club de ma région, je vais tout faire pour monter le club où il mérite d'être."

Actuel huitième du championnat de France de Ligue 1, l'équipe dirigée par Michel Der Zakarian reste sur une série de cinq matchs consécutifs sans succès en championnat, dont un nul face à Nantes, samedi (1-1). Afin de possiblement relancer la machine, c'est la réception de Monaco qui attend le club héraultais, dès vendredi à 21 heures.

Andy Delort est capable, depuis l'entame de la saison, de répondre présent sous le maillot de Montpellier. Le natif de Sète semble enfin avoir trouvé de la stabilité dans sa carrière, lui qui a souvent enchaîné les passages dans les clubs, sans s'y inscrire dans la durée par conséquent. Cependant, depuis 2018, Delort marque, se comporte comme un leader, et n'hésite pas à assumer ses responsabilités sur le terrain. Cette saison, il dispose d'un bilan de 8 buts et 6 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1, se trouvant dans le viseur de l'Olympique de Marseille, notamment. Dans l'esprit de l'attaquant, un départ n'est pas à l'ordre du jour et il a tenu à le confirmer au micro de Téléfoot la chaîne.