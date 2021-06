Montpellier : Hilton ne rejouera plus avec le club

La fin de l'aventure en tant que joueur de Montpellier a sonné ce lundi pour Vitorino Hilton (43 ans). Arrivé il y a 10 saisons au sein du club héraultais, le défenseur central a remporté dès sa première saison un titre de champion de France, avant de devenir le joueur le plus âgé à avoir joué dans les cinq grands Championnats au 21ème siècle. En fin de contrat, il n'a pas prolongé son bail et ne figurera pas dans l'effectif des joueurs dirigés par Olivier Dall'Oglio la saison prochaine.

Vers une reconversion au sein du club ?



Par le biais d'un communiqué officiel, Montpellier a dévoilé l'information. "Obrigado Capitão ! A l'aube de la saison 2021/2022 marquée par un changement de cap dans la politique sportive du club avec l'arrivée d'un nouveau coach en la personne d'Olivier Dall'Oglio et son staff, le chapitre sportif de la carrière du Capitão Vitorino Hilton se referme avec le MHSC (...) Une histoire d'amour extraordinaire entre un club qui lui a redonné l'amour du foot un capitaine exemplaire, surtout une histoire d'amour dont le livre est loin d'être terminé puisque si le chapitre 'joueur' se termine, un autre s'ouvre pour Vitorino Hilton à qui le Président a proposé de continuer l'histoire au sein du club dans une nouvelle mission pour laquelle les deux parties se sont données le temps de la réflexion." Reste donc désormais à savoir si, pour Hilton, l'amour du ballon et du terrain sera plus fort que le reste.