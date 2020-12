Montpellier : Ferri évoque l'incroyable ciseau de Delort

"On aurait dû être plus compact", regrette Ferri

Pour son ultime rencontre de l'année 2020, Montpellier n'a pas pu terminer avec une victoire, défait par le LOSC au stade de la Mosson, mercredi soir dans un match spectaculaire (2-3) . L'équipe de Michel Der Zakarian aurait même pu envisager un match nul sans la parade de Mike Maignan qui a dévié le ballon frappé de la tête par Laborde sur sa barre transversale.Le milieu de terrain de Montpellier, Jordan Ferri, a salué la prestation d'ensemble, même si il a noté des carences sur le plan défensif, alors que l'équipe a encaissé 12 buts lors des 5 derniers matchs. "On n'a pas triché, on a fait beaucoup d'efforts, mais on est très fatigués. On a toujours couru après le score. Cela montre notre état d'esprit pour revenir au score. On a manqué d'un peu de temps pour marquer un troisième but. C'était un bon match même si on a mal négocié certaines phases de jeu défensives. On aurait dû être plus compact et laisser moins d'espace", a-t-il commenté, avant de notamment valoriser le ciseau qu'a marqué Delort, face aux Dogues. "On doit profiter de la trêve, récupérer et repartir dès la reprise. Le bilan est positif. On n'est pas décrochés au classement. On aurait pu mieux faire lors de ces trois derniers matches. Cela se joue à pas grand-chose.. On doit être plus décisif sur le plan défensif. On doit être un bloc plus compact pour passer certains moments de tempête."Au classement, Montpellier termine cette année 2020 à la huitième position avec 27 points, à 9 unités de la première place, occupée par l'OL de Rudi Garcia.