Montpellier : Der Zakarian répond à Juninho

On peut dire que Lyon, via son directeur sportif, n'a guère apprécié sa défaite contre Montpellier mardi dans l'Hérault (2-1). Au sortir du match, le Brésilien avait taillé le jeu pratiqué par son adversaire : « Ici, c'est comme ça, ça balance devant, il n'y a pas beaucoup de football. » Ce vendredi, en conférence de presse avant d'affronter Angers à domicile (dimanche, 15h), l'ancien technicien du FC Nantes est revenu sur les propos du directeur sportif. « II y en a qui disent qu'on fait que balancer des ballons, moi je veux bien mais quand ils perdent contre nous, ils disent qu'on ne sait pas jouer au ballon, qu'on fait que balancer des grands ballons, qu'on fait que défendre... Et son équipe, elle fait quoi ? Elle n'a qu'à bien défendre et bien attaquer pour nous battre. Ils avaient des joueurs de qualité, ils n'avaient qu'à nous poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. Ils n'avaient qu'à faire du jeu. »Michel Der Zakarian a précisé le fond de sa pensée ensuite : « Quand je vois les propos tenus après le match contre l'OL, ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs car ils ont fait un bon match. » Avant de rajouter pour finir : « il a dit ça aussi pour masquer les lacunes qu'ils ont eu sur ce match. Quand tu perds, tu es en colère mais il faut s'en prendre à soi-même aussi. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire et on l'a bien fait. » Montpellier (5eme, 6 points) tentera la passe de trois à La Mosson contre Angers (9eme, 6 points).