Montpellier : Der Zakarian aspire à gagner à Lille

4 succès, 6 nuls

"Pourquoi on ne gagnerait pas à Lille ?"

Ainsi, avant le match d'ouverture de la 33ème journée de Ligue 1, vendredi soir (21 heures), Michel Der Zakarian a affirmé son désir pour la rencontre contre la formation dirigée par Christophe Galtier, en tête du championnat de France avec trois points de plus que le PSG. Situé à la huitième position et dans la lutte pour une qualification européenne, Montpellier veut tenter un coup."Je ne pense pas que le match face à Lille soit celui de la dernière chance pour l’Europe. Sans donner le nombre de victoires qu’il nous faut, on doit gagner nos matchs.(19 buts encaissés, ndlr)Sur la phase aller, ils nous avaient punis (victoire 2-3) mais nous sommes capables de leur faire mal aussi. Il le faut", a expliqué le natif de Yerevan, ce jeudi en conférence de presse. Afin de disputer ce match, le coach de Montpellier a convoqué un groupe de 20 joueurs, dont Jonas Omlin, son gardien, qui avait ressenti une douleur aux ischios-jambiers lors du match nul face à l'OM, samedi dernier (3-3).: Omlin, Bertaud - Souquet, Congré, Hilton, Ristic, Mendes, Cozza - Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Dolly, Mollet - Delort, Laborde, Mavididi, Wahi, Skuletic.