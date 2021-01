Montpellier - Delort : "Ce qui fait ma force c'est mon mental"

Andy Delort est en pleine forme sous le maillot de Montpellier. Élu joueur du mois de novembre, l'attaquant figure parmi les buteurs les plus prolifiques du championnat de France de Ligue 1 (8 buts inscrits en 15 matchs). Mercredi soir, il sera sur la pelouse de l'Orange Vélodrome afin d'y affronter l'Olympique Marseille (21 heures). En conférence de presse, il a montré une certaine motivation afin d'entamer cette année 2021 sur les meilleures bases possibles. "J'ai besoin de sortir cette énergie, j'ai trouvé un préparateur, il me fait beaucoup de bien sur et en dehors du terrain. Dans la vie il n'y a pas de secret, quand on travaille, on est récompensé", a estimé celui qui a pour modèles Cristiano Ronaldo et McGregor, avouant sans peine : "Ce qui fait ma force c'est mon mental."

Savanier et Mavididi contrôlés positifs au coronavirus

J'ai toujours été un leader même sans le brassard de capitaine, il n'y a rien qui change aujourd'hui, j'ai juste la fierté d'avoir ce bout de tissus sur le bras, c'est une marque de confiance."

Huitième de Ligue 1 à 1 point de l'OM - cinquième - Montpellier se présentera diminué contre le club phocéen. En effet, Pedro Mendes, touché à un mollet, a déclaré forfait. En plus de cette absence, Téji Savanier et Stephy Mavididi ont été contrôlés positifs au coronavirus, comme l'a indiqué Der Zakarian en conférence de presse.

propos de son attitude, le joueur de 29 ans a jugé qu'il était, avec ou sans brassard, un élément important dans le groupe dirigé par Michel Der Zakarian. "