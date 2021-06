Montpellier : Dall’Oglio est le nouvel entraîneur

Olivier Dall'Oglio va connaître un nouveau challenge dans sa carrière de coach. Ce mardi, le technicien s'est engagé en faveur de Montpellier, pour un contrat dont la durée n'a pas été communiquée. C'est précédé par une flatteuse réputation qu'il débarque dans le sud de la France car l'ancien entraîneur de Brest est connu pour sa philosophie attrayante, souvent développée au sein de ses équipes. Ainsi, Dall'Oglio succède à Michel der Zakarian, qui a quitté Montpellier en fin de contrat.

✍️ Olivier Dall’Oglio, nouvel entraîneur du MHSC !

🗨️ "Une grande fierté de signer à Montpellier..."

📝 https://t.co/9wFoivMup8#MercatoMHSC pic.twitter.com/aCOF4JWwGd



— MHSC (@MontpellierHSC) June 1, 2021





"Je considère le football comme un spectacle"



Du côté de la Mosson, Dall'Oglio pourra s'appuyer sur un effectif de joueurs talentueux, sans doute le plus qualitatif de sa carrière jusqu’ici. Il n'a pas caché sa joie au moment de réagir à sa signature. "C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais. Je prône un jeu offensif depuis pas mal de temps, maintenant, dans le football, ce qui est important ce sont les résultats, je considère néanmoins le football comme un spectacle qui est fait pour un public. Je ne suis pas loin de chez moi, et revenir dans ma Région me fait grandement plaisir. Je pense que les supporters ont vécu de beaux moments et une belle saison ; on va essayer de faire encore mieux et on les attends au stade avec grande impatience pour les entendre faire du bruit dans les tribunes", a ainsi indiqué le natif d'Alès sur le site officiel. Huitième du dernier exercice de Ligue 1, Montpellier est prêt à entamer un nouveau cycle.