Montanier, le "Normand" et le "mérite" de la victoire contre le RCSA

Au bout d'un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Toulouse a réalisé une belle opération à Strasbourg, qui reste au contraire dans la zone rouge de Ligue 1. Le TFC et son entraîneur Philippe Montanier ont ainsi su renverser le RCSA, qui avait pourtant ouvert la marque par Kevin Gameiro, avant une fin de match intense. L'ex-coach de Lens est revenu sur la rencontre.

Pour Philippe Montanier, Toulouse mérite sa victoire

« On a fait plutôt un bon match et on mérite cette victoire. Les deux grosses occasions qu'on concède, avec le but, ce sont des cadeaux de notre part. Ce n'est pas un top match mais un match extrêmement sérieux, je trouve qu'on a été solides et surtout, dès qu'on a eu la possibilité de faire mal, on l'a fait et on s'y est employé. J'aurais préféré qu'on ait plus de maîtrise à la fin, qu'on garde le ballon et qu'on le fasse tourner mais on est aussi à l'extérieur, dans une Meinau au complet face à une équipe qui veut à tout prix revenir. Il fallait aussi avoir d'autres vertus que celles du jeu. On en avait parlé avant, que ce fighting spirit allait être nécessaire pour faire un résultat ici. Avec la victoire à trois points, notre marge n'est pas si grande que ça. On regarde un petit peu devant, un petit peu derrière, je suis Normand. »