Remplaçant d'un Niko Kovac remercié pour cause de résultats décevants, Philippe Clement n'y arrive pas. Nommé entraîneur de l'AS Monaco le 3 janvier dernier, le Belge ne fait pas mieux que son prédécesseur, loin de là, lui qui n'a par exemple remporté qu'un seul des huit derniers matchs disputés par ses Monégasques. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, il devrait faire ses bagages, au plus tard à la fin de la saison actuelle.



C'est en tout cas ce qu'annonce L’Équipe ce dimanche dans ses colonnes. Le quotidien sportif raconte même que le ménage va être beaucoup plus important au sein du club, puisque outre le départ annoncé de Philippe Clement, ce sont aussi le vice-président Oleg Petrov et le directeur sportif Paul Mitchell qui devraient plier bagages. Un souhait de changement radical émis par le président Dimitri Rybolovlev.

Départ anticipé ?



Clement avait quant à lui pour mission de replacer Monaco dans le Top 3 de la Ligue 1 d'ici la fin de saison. Il ne devrait pas y parvenir puisqu'à l'heure actuelle, et à dix journées de la fin, l'ASM est 9e, à neuf points de la troisième place. Selon le média, le tacticien pourrait même être débarqué au retour de la trêve internationale de la fin mars. Un bon résultat dimanche face au PSG (13h) n'y changera rien.