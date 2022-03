Aurélien Tchouaméni (milieu de Monaco, propos relayés par L’Équipe) : « On a bien respecté le plan de jeu mis en place par le coach. Quand on commence à presser et qu'on gagne le ballon haut, cela nous permet d'engranger de la confiance et de la sérénité pour le reste du match. (...) On essaye de prendre du plaisir à chaque match. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait sur les dernières rencontres. C'était un match de gala aujourd'hui (dimanche). Avec la banderole qu'on a vue en arrivant au stade (en référence aux joueurs monégasques déjà "en vacances"), on avait à cœur de faire une grosse prestation devant eux. Il reste neuf matches. Ça fait beaucoup de points à aller chercher. J'espère qu'on sera récompensés. On a une marge de progression, à nous de continuer à travailler pour continuer à grandir en tant que joueurs, en tant qu'équipe. »