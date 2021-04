Monaco : Tchouaméni mesure sa progression

Il est l'une des révélations de cette saison en Ligue 1. Puissant, actif, propre techniquement, Aurélien Tchouaméni impressionne du haut de ses 21 ans avec l'AS Monaco. Le jeune milieu de terrain du club de la Principauté, arrivé il y a un an en provenance des Girondins de Bordeaux, mesure le chemin parcouru.

Tchouaméni : "ça se passe bien pour moi et pour l'équipe"

"J'ai passé un cap cette saison, a-t-il expliqué en conférence de presse. Mais c'est normal car je travaille au quotidien pour progresser. J'ai la confiance du coach et de mes coéquipiers qui me mettent dans les meilleures conditions pour faire évoluer mon jeu. Tant mieux, ça se passe bien pour moi et pour l'équipe. (…) Je n'ai jamais douté de mes qualités même s'il m'a fallu une période d'adaptation pour intégrer un nouveau club, puis une autre avec l'arrivée de Niko Kovac. Mais je savais que la mayonnaise allait prendre."

S'il conserve ce rythme, Aurélien Tchouaméni pourrait bien frapper à la porte de l'équipe de France A...