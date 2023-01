Monaco s'impose, Angers craque : les résultats du multiplex de Ligue 1

Le premier multiplex de Ligue 1 de 2023 n'aura pas débouché sur une avalanche de buts, mais les quatre rencontres au programme à 15 heures ont livré leur lot de résultats forts. Dans le haut du classement, c'est ainsi Monaco, tombeur (1-0) de Brest, qui poursuit sa remontée. Les Monégasques se sont imposés sur un but d'Aleksandr Golovin en seconde mi-temps (54e). Suffisant pour prendre la 4e place à Rennes, qui reçoit Nice lundi. Dans un autre genre de combat, plus bas et pour le maintien, le bon coup du jour a été signé par Toulouse. En disposant d'Ajaccio 2-0 (Ratao 47e, Dejaegere 62e), le TFC prend six points d'avance sur la zone rouge et les Brestois, 17emes et premiers relégables.

Nantes se redonne de l'air comme Toulouse, Angers s'écroule

A égalité de points avec Brest, on retrouve ensuite Auxerre, battu à Nantes 1-0 dans ce multi, quelques jours après une défaite à domicile contre Monaco. Alors que les Nantais n'avaient pas trouvé la faille dans un nul terne contre Troyes (0-0) en début de semaine, ils ont cette fois-ci trouvé une solution contre l'AJA, par l'intermédiaire de Marcus Coco, buteur à la 74e minute. Enfin, toujours pour le maintien, Angers a été renversé par Lorient (1-2).

Le SCO menait pourtant 1-0 depuis la 10e minute et un but du jeune Abdallah Dipo Sima. Mais l'attaquant a ensuite marqué contre son camp à la 79e, avant qu'Enzo Le Fée ne donne la victoire aux Merlus à la 87e... Cruel dénouement pour Angers, lanterne rouge cantonnée à la dernière place avec 8 points (Ajaccio, 16e, en compte 15).