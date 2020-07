Monaco : Simakan (Strasbourg) sur les tablettes ?

Après l'intronisation de Kovac, Monaco planchera solidement sur le Mercato



Monaco se penche sur Mohamed Simakan (Strasbourg)



Plutôt discrète jusque-là sur le marché des transferts, l'AS Monaco, à la recherche d'un latéral droit, cible le jeune défenseur strasbourgeois. https://t.co/rmDJmazMqj pic.twitter.com/HUyIwa4tuU

Monaco prêt à mettre entre 15 et 20 M€ pour Simakan

L’AS Monaco entame un nouveau cycle. Classé 9eme de la Ligue 1 la saison 2019-20, le club de la Principauté s’est doté d’un nouveau directeur sportif en la personne de Paul Mitchell. Puis, coup de tonnerre, l’ASM a changé d’entraîneur ! Annoncée par L’Equipe samedi, la nouvelle du départ de Robert Moreno a été officialisée dimanche par le club monégasque. L’Espagnol, qui avait donc échoué à qualifier Monaco en Coupe d’Europe, était arrivé le 28 décembre 2019 en remplacement de Leonardo Jardim.Remercié, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne connait pas encore officiellement son successeur mais d’après le quotidien sportif, Robert Kovac devrait débarquer sur le banc du Rocher. Agé de 48 ans, l’ancien coach du Bayern Munich devrait arriver son frère Robert comme adjoint et deux autres personnes. Après l’intronisation du Croate qui aurait droit à un contrat longue durée, Monaco pourra se lancer solidement dans son Mercato. L’équipe de la Principauté s’intéresserait déjà à un défenseur selon L’Equipe : Mohamed Simakan.L’élément de Strasbourg a disputé 19 rencontres de Ligue 1 lors de sa première saison pleine (dont 17 titularisations). A 20 ans, il est convoité car doué et polyvalent. Elu révélation du championnat 2019-2020, Simakan figurerait notamment dans le viseur du Borussia Dortmund et de l’AC Milan. En quête d’un latéral droit après le départ de Benjamin Henrichs, prêté au RB Leipzig, l’AS Monaco serait prête à aligner entre 15 et 20 millions d’euros pour arracher le jeune Français au club alsacien. Simakan, international des moins de 20 ans, dispose encore de trois ans de contrat avec Strasbourg.