Monaco recrute un espoir allemand

L'AS Monaco continue de faire son marché en Allemagne. Après le prêt d'Alexander Nübel, le club de la Principauté a officialisé l'arrivée d'un autre joueur recruté en Bundesliga : Ismail Jakobs. L'ASM aurait dépensé sept millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant qui évoluait à Cologne. En le recrutant, le troisième de la dernière saison de Ligue 1 a mis la main sur un jeune joueur à fort potentiel. Une fois de plus.

Pour la première fois de sa carrière, l'espoir allemand va quitter Cologne

L'ailier vient d'être sacré champion d'Europe U21. Il faisait partie de la sélection allemande qui a remporté l'Euro espoirs au début du mois de juin. Le gaucher a participé à cinq des six matchs de la phase finale. Une belle récompense pour celui qui a déjà joué deux saisons dans l'élite du football allemand. Pur produit du centre de formation du FC Cologne, il y a fait toutes ses classes jusqu'à intégrer le groupe professionnel lors de la saison 2019-2020. Ismail Jakobs n'avait pas encore 20 ans quand il a fait ses premiers pas en Bundesliga face à Hoffenheim le 8 novembre 2019. Depuis ce jour-là, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans les rangs du club rhénan, totalisant déjà 47 matchs chez les professionnels.

Ismail Jakobs a déjà été suivi par les grands clubs anglais

Polyvalent, le natif de Cologne est capable d'occuper tous les postes du flanc gauche. Son activité lui a valu quelques comparaisons avec Achraf Hakimi. Une capacité qui lui a permis d'être impliqué sur huit buts chez les professionnels mais aussi de s'illustrer en tant qu'arrière gauche quand la situation le demandait. Ses débuts réussis dans le monde professionnel, il a été élu rookie du mois dès décembre 2019, avaient attiré l'attention de certains grands clubs dont Arsenal, Tottenham et Leicester dès l'an passé. Depuis, il a convaincu et s'est affirmé dans les sélections de jeunes mais c'est sur le Rocher qu'Ismail Jakobs a posé ses valises cet été en signant un contrat de cinq ans. Une bonne nouvelle pour le pensionnaire de Ligue 1. Le club qui participera à la Ligue des Champions cette saison a su mettre la main sur un joueur susceptible de se révéler sous le maillot monégasque pour renforcer son secteur offensif. Une nouvelle bonne affaire made in Allemagne.