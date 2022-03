Monaco-PSG : Mbappé demande du respect

Acteur autant que spectateur de la nouvelle sortie de route du PSG, ce dimanche sur le terrain de l'AS Monaco (3-0, 29e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a accepté de donner son avis sur la prestation de son équipe, quelques instants après la claque reçue face au club de la Principauté. Pour l'attaquant, l'épisode est à oublier et l'objectif reste le même : remporter le championnat.

Au micro de Prime Video, le champion du monde tricolore a d'abord voulu féliciter l'adversaire du jour. "On a perdu. On a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie et ils ont respecté leur plan de jeu. Ils méritent leur victoire aujourd'hui et je leur souhaite d'accrocher l'Europe." Puis, Kylian Mbappé s'est recentré sur le PSG. "L'objectif est d'aller chercher le dixième titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. Qu'on gagne huit ou neuf-zéro, ils penseront quand même à la Ligue des champions."

"Se respecter soi-même"

Pour cette fin de saison qui s'annonce bien longue pour le PSG, Kylian Mbappé a toutefois rappeler quelques principes. "On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, ainsi que nos familles. On va aller chercher ce titre. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait." Avant de conclure, laconique : "C'était un match sans." Il faudra relancer la machine après la trêve internationale.