Monaco : Pour Clement, le match face à l'OM est "un grand défi"

Pour Monaco, il sera question de relever la tête. Éliminée en demi-finale de la Coupe de France par le FC Nantes mercredi (2-2, 4 tirs au but à 2), la formation de Philippe Clement s'apprête à défier l'Olympique de Marseille (dimanche, 20h45), avec une série de résultats négatifs sur le dos. Lors de sa dernière sortie en Championnat, Monaco a concédé une défaite surprise contre Reims (1-2), mais le technicien belge n'a pas perdu espoir, loin de là, malgré les 4 matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. "Nous avons systématiquement plus d’opportunités que nos adversaires, simplement nous n’avons pas la chance avec nous. Nous travaillons dur, et je suis certain que la réussite va tourner en notre faveur", a-t-il affirmé ce vendredi en conférence de presse.

"Nous allons récolter les fruits de ce travail"

Alors que Monaco pointe à la 9ème place de Ligue 1, il a reconnu que son équipe devait obtenir des résultats, en développant des joueurs. Clement récupérera Benoît Badiashile et Alexandre Golovine qui ne sont toutefois pas en condition physique de disputer 90 minutes. "Je le répète, ces quatre derniers matchs, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et nous allons récolter les fruits de ce travail, j’en suis convaincu", a martelé l'ancien entraîneur du Club Bruges.





Demandant à ses joueurs de garder le même enthousiasme que celui observé depuis son arrivée, le 3 janvier dernier, le coach de l'AS Monaco a expliqué s'attendre à une opposition complexe contre l'OM de Sampaoli, qui reste sur un nul à Troyes en Ligue 1 (1-1). "C’est un grand défi, mais je sens l’envie de mon équipe de retourner la chance de notre côté. Le but est de transmettre le maximum d’informations possibles sur Marseille. Ils sont très forts dans l’organisation et dans la possession. Ce n’est pas une équipe qui presse tout le temps. Ce sera un match difficile, mais je crois en nos forces pour contrer cette équipe", a-t-il analysé.