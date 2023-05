Monaco : Philippe Clement déplore le manque de caractère de son groupe !

Pourtant devant grâce à un 18e but de la saison de Wissam Ben Yedder dès la 2e minute de jeu, l’AS Monaco s’est délitée et à concédé une défaite à Lyon (3-1) ce vendredi. Conséquence de ce mauvais résultat, le club de la principauté pourrait voir Lille revenir à deux unités, en cas de victoire contre Marseille (samedi, 21h). Un renversement de vapeur qui n’a pas du tout plus à Philippe Clement. Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur de l’ASM attend plus de caractère de la part de ses hommes malgré les vents contraires.

"On ne doit pas baisser la tête et mettre moins d'agressivité"

"On doit être plus fort dans la tête. Quand les choses ne sont pas en notre faveur, on doit donner plus. On ne doit pas baisser la tête et mettre moins d'agressivité. En première période, jusqu'à l'égalisation (Alexandre Lacazette à la 38e, ndlr), c'était un bon Monaco, il ne faut pas l'oublier. Mais on doit jouer 90 minutes. Quand il y a des choses difficiles, on doit faire plus et pas moins."