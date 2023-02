Si Monaco est en pleine bourre actuellement en Ligue 1, son déplacement à Clermont ce dimanche sera loin d'être une formalité. Le CF63, 9e, accueille en effet un ASM qui est en chasse du podium, à la 4e place avec 41 points derrière Lens (45), mais qui reste lui sur une excellente série et un bon contenu. L'entraîneur néerlandais du club de la Principauté a évoqué le match à l'extérieur de son équipe, et l'état de forme de son groupe.

Clermont, adversaire à ne pas prendre à la légère pour Clement

« En restant concentré et en jouant à haut niveau comment on sait le faire. Les statistiques de Clermont sont impressionnantes depuis la trêve (cinq matches sans défaite). Ils ont joué aussi contre de bonnes équipes, comme Lille, Lyon, Rennes, et ils étaient performants contre eux. On sait que c'est un match difficile. C'est à nous d'être performant. Nous savons que c'est un défi. Vanderson a reçu un coup contre Auxerre à la fin du match. Ce n'est pas grave, mais il n'est pas disponible pour ce week-end. Pour Malang Sarr, il y a un doute : il a une petite gêne au niveau de la hanche, on verra demain. Tous les autres joueurs sont disponibles. Krépin (Diatta) s'est entraîné avec le groupe pour la première fois aujourd'hui, il sera disponible. »