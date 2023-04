Monaco : Philippe Clement attend une réaction d’orgueil face à Montpellier

4e de Ligue 1, Monaco aborde ce sprint final à la pire des positions. Balayé par Lens, le week-end dernier, l’ASM va devoir réaliser une fin de saison parfaite pour intégrer le podium et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En conférence de presse, Philippe Clement, l’entraîneur du club de la Principauté, a indiqué attendre une réaction forte de ses hommes contre Montpellier.

"Nous devons montrer le vrai visage de l’AS Monaco"

"Nous avons beaucoup parlé avec les joueurs cette semaine, et j’ai vu des hommes qui veulent réagir face à Montpellier. Nous devons montrer le vrai visage de l’AS Monaco. Il faut se concentrer uniquement sur cette rencontre et ne pas penser aux cinq autres matchs. Il faudra mettre de l’énergie pour battre cette équipe, qui a récemment accroché Marseille et battu Rennes le week-end dernier. C’est d’ailleurs la formation de Ligue 1 qui a encaissé le moins de buts depuis le retour de son ancien entraîneur sur le banc. Donc je veux rester focus sur Montpellier avant de penser au reste."