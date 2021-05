Malgré une carburation qui impressionne tous ses adversaires cette année, l'AS Monaco ne sera pas favorite pour la finale de la Coupe de France contre Paris. C'est le message que son entraîneur Niko Kovac a tenu à faire passer en conférence de presse.

"Continuer à rêver"

“Je suis heureux de revenir à Paris et disputer cette finale contre le PSG qui est une belle équipe, a expliqué le technicien croate. L’objectif était de faire revenir Monaco au premier plan voire de remporter un trophée. Nous sommes déjà européen et nous avons une belle opportunité de gagner un trophée. Nous serons outsiders. Les joueurs veulent continuer à grandir et aller le plus haut possible. Il faut continuer à rêver. Le PSG ça reste quand même la meilleure équipe de notre championnat sur le papier. Ils ont des joueurs de classe mondiale donc je pense qu’on va être outsiders. A nous de mettre en place ce qu’on sait faire et ce qu’on a fait depuis le début de saison pour essayer de les embêter et de gagner ce match", a conclu Kovac, toujours aussi habile pour avancer caché.