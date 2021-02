L’AS Monaco a signé un bel exploit dimanche soir en dominant Paris sur ses terres (2-0), en fermeture de la 26e journée de Ligue 1. Un succès qui porte la signature de Niko Kovac. Le coach de la formation princière a mis en place un plan parfait pour mettre à mal les champions de France. Cela a fonctionné à merveille et au final il a eu droit à des compliments de toutes parts.

Kovac a révélé sa recette victorieuse



Parmi ceux qui ont salué le travail du technicien croate il y a Jérôme Rothen, l’ancien milieu de terrain du PSG. Au micro de RMC, après le match, ce dernier a jugé que « Pochettino s’est fait manger par Kovac ». « Chacun de ses joueurs avait sa mission ce soir, a-t-il poursuivi. Ils ont été incroyales. Alors oui, je préfère quand ils ont le ballon car ils ont du génie dans les pieds. Aujourd’hui, ce n’était pas le cas. Les idées de Kovac étaient basées sur l’adversaire. C’est là qu’on voit l’importance d’un coach. Il estime que son équipe est au-dessus des autres sauf du PSG, donc il a tout fait en fonction de Paris ».



Une analyse que le principal intéressé a validé en partie en indiquant en conférence de presse que la principale tâche des siens était de neutraliser l’impact de Kylian Mbappé. « On a préparé le match comme les autres. L'objectif était de museler Kylian Mbappé. Axel (Disasi), Ruben (Aguilar), Sofiane (Diop) et toute l'équipe ont fait le travail. Je souhaite souligner le travail de l'équipe. On a joué avec passion et un bon état d'esprit. Le résultat est clairement mérité », a-t-il déclaré. Au final, la récompense était donc là et l’ASM est devenu accessoirement la première équipe à battre le PSG deux fois sur la même saison depuis l’AS Nancy en 2011-2012.

Kovac : "Neutraliser Mbappé et être efficace sur les contres" :