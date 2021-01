Monaco, le péril jeune

Un entraîneur qui n'a pas peur de s'appuyer sur les jeunes. Ce refrain, souvent, n'est pas autant suivi d'effets qu'on veut bien le laisser entendre au départ. Par manque de temps, par urgence des résultats... A Monaco, Niko Kovac s'y emploie réellement après l'avoir annoncé : "Il y a un gros vivier chez les jeunes en France, notamment à l'ASM. Je n'ai pas peur de les lancer, ils savent que je vais leur donner leur chance. C'est comme ça qu'ils progressent et apprennent. Ils peuvent commettre des erreurs. Je suis content de leur rendement, l'important c'est de se relever et on est là pour les aider."



Cette sortie en conférence de presse date du début du mois d'octobre, alors que le technicien croate s'était déjà exprimé sur le sujet à son arrivée, fin juillet. Depuis, un peu plus de deux mois sont à nouveau passés, et la confirmation se poursuit. "Il est très exigeant mais compréhensif, patient et bienveillant, explique un proche du club à Footmercato.net. Il n’hésite d’ailleurs pas à interrompre des séances d’entraînement pour replacer les plus jeunes joueurs, qui se sentent beaucoup plus considérés et motivés."

⚽ #FootballShow

🎙 @atchouameni est notre invité ce soir !

👉 Le milieu de terrain de Monaco évoque la victoire contre le PSG, l'objectif de Monaco, le nouveau camp d'entraînement, #NBAExtra pic.twitter.com/4DjP7nDYlm

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2020





Une telle recette ne peut fonctionner sans encadrants d'expérience, et c'est le cas avec Cesc Fabregas, Djibril Sidibé, Wissam Ben Yedder ou encore Benjamin Lecomte. Les symboles de cette vague de fraîcheur se situent principalement au milieu de terrain, secteur central par définition : Aurélien Tchouaméni (20 ans), Youssouf Fofana (21 ans) mais aussi Sofiane Diop, jeune milieu défensif de 20 ans qui revenait d'un prêt à Sochaux. Florentino (21 ans) commence également à pointer le bout de son nez, ainsi qu'Eliot Matazo (18 ans).



Derrière, Benoit Badiashile n'a pas encore 20 ans et Axel Disasi n'en a que 22. Devant, Willem Geubbels (19 ans), ancien grand espoir offensif de l'OL et même du football français, se relance petit à petit après un an d'absence sur blessure. Pietro Pellegri (18 ans) dispose à peu près du même temps de jeu. Au sein de l'effectif, on peut enfin citer les défenseurs Chrislain Matsima (18 ans) et Strahinja Pavlovic (19 ans).

50 - Face à Marseille, le défenseur de Monaco Benoît Badiashile (19 ans) est devenu le premier joueur né au 21e siècle à atteindre les 50 apparitions dans les 5 grands championnats. Prodige. #OMASM pic.twitter.com/pOvNeGiHOK

— OptaJean (@OptaJean) December 12, 2020