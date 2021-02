Entre deux matches de son équipe de l’AS Monaco, Cesc Fabregas ne manque jamais l’occasion de s’exprimer sur sa passion et sur ce qui fait le charme du football. Jeudi, l’expérimenté milieu de terrain a participé à un rendez-vous avec les médias où il est revenu sur les moments forts de sa carrière. Il en a profité pour réitérer son admiration envers son ancien coéquipier, Lionel Messi.



« Le plus grand de tous les joueurs avec lesquels j'ai joué ? Je n'ai pas vraiment besoin d'en choisir beaucoup, je choisirai Lionel Messi et vous avez le footballeur parfait ici. Je n'ai pas besoin d'aller aussi loin », a tonné l’Espagnol. Les deux joueurs se sont côtoyés pendant trois saisons en équipe première de Barcelone, mais ils ont aussi joué longtemps ensemble à la Masia.

« La dernière passe, je garde la mienne »



Tout en louant La Pulga, Fabregas a indiqué qu’il y a d’autres joueurs de renom qui l’ont marqué durant son parcours : « Je prendrais la rapidité de Thierry Henry, la qualité et l'intelligence de Messi, le cœur de Carlos Puyol ou John Terry. La dernière passe, je ne pense pas que j’échangerai avec quiconque, je m'en tiendrai à la mienne pour être honnête. J'aime regarder les meilleurs, et j'ai toujours été reconnaissant que Dieu m'ait donné l'opportunité de jouer avec les meilleurs pendant de nombreuses années. »



Actuellement, le champion du monde 2010 fait les beaux jours de l’AS Monaco et il se réjouit de la forme qu’affiche la formation princière depuis quelques matches. « Nous allons dans la bonne direction. Nous nous améliorons, a-t-il souligné. Nous avons eu un départ un peu instable au début mais c'est vrai que l'équipe a beaucoup grandi. On a beaucoup de jeunes joueurs sans grande expérience. Donc, petit à petit, nous y arrivons, nous grimpons au classement et nous nous battons, espérons-le, contre les trois monstres en tête du championnat pour retrouver la Ligue des Champions. Évidemment, c'est l'objectif du club d'être sur le podium, les trois premiers et on n'est pas loin. Nous devrons être très réguliers jusqu'à la fin de la saison, si nous voulons y parvenir. »