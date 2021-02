Monaco, la machine à points

L'AS Monaco, c'est le tube de l'hiver auquel pas grand-monde, finalement, ne s'intéresse. Malgré leurs sept victoires de suite en Ligue 1, meilleure série en cours du championnat, les joueurs de Niko Kovac parviennent à avancer cachés. Et ceux qui ont aussi tombé le PSG au mois de novembre (3-2) ne demandent assurément pas mieux, eux qui ont été victimes de leur extrême jeunesse - notamment en défense - lors de la première partie de saison. Leur total de points, après 24 journées, est déjà nettement supérieur à celui des deux précédentes années... après 38 matchs : 48 unités, contre 36 en 2019 et 40 en 2020. La différence finale, vous l'aurez compris, s'annonce abyssale.

🇫🇷 #Ligue1

😄 Niko Kovac est ravi que son équipe de Monaco ait remporté le 100ème derby face à l'OGC Nice (2-1), et ce avec la manière. pic.twitter.com/g1prYyJzqD

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 4, 2021





"On verra quand on en sera à dix victoires de suite", souriait le capitaine Wissam Ben Yedder en conférence de presse après Monaco-Nice (2-1) qui, la semaine dernière, passait la série à six succès de rang. "C'est à notre portée, mais on n'en est qu'à la moitié... Il y a encore des matchs difficiles. Le plus important, c'est de continuer à gagner. Si on arrive à rester comme ça... On verra bien. On se focalise sur nous-mêmes." Depuis, Monaco a donc encore gagné à Nîmes (3-4) et n'a plus qu'à battre Lorient pour égaler la meilleure série globale de la saison, à savoir les huit victoires d'affilée du PSG (du 16 septembre au 7 novembre). Parmi les cinq grands championnats européens, l'Inter a aussi enchaîné huit succès, et seul Manchester City fait encore mieux avec une série en cours de onze victoires.



Malgré tous ces signaux plus qu'au vert, ou encore un Aleksandr Golovin revenu au meilleur de sa forme - auteur d'un triplé à Nîmes -, Niko Kovac ne veut surtout pas s'enflammer : "A Lille, Paris et Lyon, ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années et se connaissent parfaitement. Ils encaissent aussi moins de buts, on doit s'améliorer défensivement. On doit travailler davantage. Ce que je veux, c'est creuser l'écart avec le sixième. On fera le point à la fin, il reste quatorze matchs." L'entraîneur croate est-il au courant que le sixième, donc Lens, est déjà à onze longueurs ?

8 – Monaco a remporté chacun de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues, une 1ère pour l’ASM depuis octobre-décembre 1997 (8 également). DagheMunegu. #ÀLaGuerreAvecKovac #GF38ASM pic.twitter.com/aMrcLrBVyK

— OptaJean (@OptaJean) February 10, 2021





7 - Monaco a remporté ses 7 premiers matches d’une année civile en Ligue 1, une 1re dans son histoire. L’ASM est devenue la 3e équipe à réaliser cette performance dans l’histoire de la L1, après Strasbourg en 1935 et Reims en 1949. Inarrêtable. pic.twitter.com/NUFvaJGACf

— OptaJean (@OptaJean) February 7, 2021