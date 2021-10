Monaco : Kovac vise la victoire à Lyon

Pour le retour du championnat de France après la trêve internationale, l'AS Monaco aura droit à une affiche de choix sur la pelouse de l'OL, samedi dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1 (21 heures). Lyon, dixième du classement, ne mérite d'ailleurs pas cette position d'après Niko Kovac, qui s'est présenté en conférence de presse, ce jeudi, et a expliqué porter en haute estime la formation entraînée par Peter Bosz.

"C'est un très gros adversaire, c'est certain. On s’attend à un gros match dans un stade qui sera plein. Je pense que nous sommes très proches avec certaines équipes derrière le PSG, et Lyon en fait partie. Comme d’habitude, nous irons là-bas pour gagner la rencontre. Leur place actuelle ne reflète pas le niveau de cette équipe. Je ne me fais pas de soucis pour eux. J’espère juste qu’ils ne vont pas avoir de déclic contre nous", a confié le technicien croate.

Kovac s'attend à un match difficile et valorise le travail de Bosz

Espérant que Monaco sera en mesure de montrer son vrai niveau lors de cette affiche, le natif de Wedding a témoigné son respect envers son homologue, dont il a indiqué apprécier la philosophie de jeu. "Peter Bosz est un très bon coach en plus d’être une belle personne. Je le connais bien, donc je m’attends à un match aussi difficile. Il aime jouer très haut. Je me rappelle de son parcours lorsqu’il est allé jusqu’en finale de Ligue Europa avec l’Ajax Amsterdam., a noté Kovac. Monaco surfe sur une dynamique très positive car le club princier est invaincu depuis le 11 septembre et un revers face à l'OM (0-2) toutes compétitions confondues.