Monaco : Kovac veut sécuriser la quatrième place

L'AS Monaco est toujours située dans le haut du classement et a su démontrer sa capacité à être compétitive, dimanche face à Lille, en dépit du match nul final face aux joueurs dirigés par Christophe Galtier (0-0). Vendredi, c'est un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne qui attend le club princier, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1 (21 heures). Pour ce match, juste avant la trêve internationale, Niko Kovac n'a pas caché qu'il voulait distancer l'Olympique de Marseille et Lens, positionnés à 11 unités derrière.

Distancer l'OM et Lens, une priorité pour Kovac



"Encore une fois, on veut creuser l’écart avec les équipes qui nous suivent, car nous voyons que l’OM revient sur les deux derniers matchs. Si nous gagnons, ce sera effectivement un moyen de mettre la pression sur les équipes du top 3. En tout cas si on arrive à sécuriser définitivement la quatrième place, on verra ce qu’il est possible de faire plus haut", a expliqué l'ancien entraîneur du Bayern Munich.



Confirmant qu'il voyait une lutte à trois pour le titre de champion de France, entre Lille, le PSG et l'OL, Kovac a salué la progression de son groupe depuis sa prise de fonction survenue en juillet dernier. "Tout le monde se demande à chaque fois si nous sommes au niveau pour jouer le top 3. Évidemment en début de saison ce n’était pas le cas, mais nous construisons quelque chose et nous avons vu les résultats en 2021. Encore une fois, Lyon, Lille, Paris et même Marseille sont des équipes qui travaillent depuis plusieurs années. Nous avons une équipe plus jeune, qui commence à concéder moins d’occasions, à mieux défendre, et c’est ça qui est intéressant", a affirmé le coach, alors que Monaco n'est qu'à 7 points de la tête du championnat de France.