Monaco : Kovac veut enchaîner les victoires

Victorieuse de Montpellier le week-end dernier (3-1), la formation dirigée par Niko Kovac affrontera Brest, dimanche lors de la 12ème journée de Ligue 1 (17 heures). Capable d'enchaîner les bonnes performances par périodes, le club princier peut parfois tomber sur plus fort, comme cela a été le cas à Lyon, le 16 octobre dernier (défaite 2-0). Un revers qui avait alors brisé l'élan des joueurs, invaincus toutes compétitions confondues depuis le 11 septembre jusqu'alors. Avant l'opposition face à la formation entraînée par Michel Der Zakarian, Kovac s'est présenté face à la presse avec le désir affirmé de se montrer un peu plus régulier dans les résultats."En ce moment le championnat est un petit peu étrange. Le PSG est loin devant, Lens fait également un très bon début de saison, mais toutes les autres équipes connaissent des hauts et des bas., a-t-il expliqué, voulant bien sûr s'imposer à Brest. Huitième du classement de Ligue 1, à 11 unités du club de la capitale, Monaco pourra placer certains de ses espoirs dans un duo qui renaît ces dernières semaines, après un début de saison très compliquée.En attaque, les présences combinées de Wissam Ben Yedder (6 réalisations) et Kevin Volland (3 réalisations) demeurent une quasi-garantie de buts. Face à Montpellier, les deux éléments ont été buteurs et Niko Kovac a trouvé certaines circonstances afin d'expliquer les débuts du duo.. Leur pic de forme commence maintenant, leurs mouvements sur le terrain sont bien meilleurs et leurs dernières performances sont très bonnes", a-t-il indiqué. Alexandre Golovine (rechute), Krépin Diatta et Cesc Fabregas (trop justes) seront absents de ce déplacement à Brest.