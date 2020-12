Monaco : Kovac veut "bien finir l’année" contre Saint-Étienne

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour le dernier match de l'année au 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆 𝑳𝒐𝒖𝒊𝒔-𝑰𝑰 👑#ASMASSE | Demain, 21h 👊 pic.twitter.com/uDVK4txnXv

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2020

"Nous sommes sur le bon chemin"

Lors des 17 derniers jours, l'AS Monaco a pu disputer 5 rencontres. Et ce mercredi, une dernière opposition en 2020 attend l'équipe dirigée par Niko Kovac, avec la réception de l'AS Saint-Étienne à Louis-II. Les Verts, qui restent sur un match nul concédé face à Nîmes (2-2) ne devront pas être pris à la légère, selon l'ancien coach du Bayern Munich.Pour cela, il faudra être à 100%, car nous ferons face à une équipe qui revient bien ces derniers matchs", a expliqué Kovac en conférence de presse.Conscient que son équipe n'avait pas forcément su répondre à ses attentes lors du dernier match sans mise au vert (face à Lens avec une défaite 0-3), l'entraîneur s'attend à voir son effectif prêt à faire les efforts nécessaires : "Nous voulons voir des joueurs concernés, focus sur le match. Nous devons remporter ce match encore une fois pour bien finir l’année et rester au contact du haut de tableau."Alors qu'il est arrivé à la tête de l'équipe le 19 juillet dernier à la place de Robert Moreno, le natif de Berlin a jugé l'évolution de son groupe. Il a souligné que la marge de progression était importante.Attendons les trois prochains matchs et la fin de la phase aller au début du mois de janvier pour faire un premier bilan complet de ces mois de travail."