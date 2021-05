Mercredi soir, en finale de la Coupe de France, l’AS Monaco se mesure au PSG. Les Monégasques sont très motivés pour l’emporter et aller chercher leur premier trophée depuis 2017. Mais, leur tâche ne sera pas aisée, d’autant plus qu'ils auront à défier un certain Kylian Mbappé, leur ancienne star et qui marche sur l'eau en ce moment.

« Un seul joueur ne suffira pas pour arrêter Mbappé »

Mbappé n’est pas le seul joueur de qualité au sein de l’équipe parisienne, mais il fait partie des principales menaces de cette formation. Une réalité que Niko Kovac, l’entraineur de l’ASM, n’a pas eu de souci à reconnaitre. « Il faut qu'on défende et qu'on attaque ensemble, c'est la clé. C'est ce qu'on a fait en seconde partie de saison. Kylian Mbappé est le meilleur joueur au monde, un seul ne suffira pas pour l'arrêter. Il faut qu'on soit ensemble. »



Mbappé sera de la partie mercredi. En revanche, il n’est pas sûr que Neymar soit présent. Suspendu pour cette rencontre, le Brésilien attend le verdict de l’appel auprès du CNOSF pour savoir s’il est apte à tenir sa place. Interrogé sur cette éventualité, Kovac a indiqué qu’il n’a rien contre le fait de jouer contre la meilleure équipe du PSG possible. « J'aime jouer face aux meilleurs, mais les règles sont les règles elles sont faites pour être respectées. Mais après, même sans eux (Kimpembe et Neymar) il y aura pas moins de qualité, ça ne change pas la perception et la préparation du match », a prévenu le coach croate.