Monaco : Kovac sceptique sur le penalty accordé à Nice

Niko Kovac (entraîneur de Monaco, propos relayés par L’Équipe) : « C'est du 50-50. Une mi-temps chacun. Un penalty partout aussi. Maintenant, je suis un peu sceptique sur celui accordé à Nice. Les arbitres sont venus nous voir en début de saison pour nous expliquer les nouvelles règles sur la main. Je joue au foot depuis l'âge de 8 ans, et je dois dire que je n'y comprends plus grand-chose. Mais sur ce match, le résultat est mérité. Il faisait très chaud, ce n'est pas facile de jouer au foot. La réaction de mes joueurs a été positive. On a marqué deux buts devant Nice qui n'en avait pas encaissé cette saison. On a mieux défendu durant les 45 premières minutes, ensuite Nice a plus joué avec ses excentrés et a réussi à nous prendre dans le dos. Mais nous allons dans la bonne direction. »