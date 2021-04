Monaco : Kovac redoute les "paramètres aléatoires" de la Coupe de France

"La Coupe de France, ce n'est pas facile"

Franckie Tourdre, l'attaché de presse du club.

Samedi, sur la pelouse du Stade Louis-II, l'AS Monaco a obtenu une 19ème victoire en Ligue 1 cette saison, en disposant du FC Metz grâce à un festival offensif tardif en seconde période (4-0) et des réalisations de Fabregas (50), Volland (52ème) et de Ben Yedder (77ème, 89ème). Mardi, c'est encore l'équipe de Frédéric Antonetti qui sera l'adversaire du club de la Principauté, sur la même pelouse, à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Cette compétition possède une symbolique forte, d'autant plus que le dernier sacre de Monaco, quintuple vainqueur de l’épreuve, remonte à la saison 1990/91.Ce lundi en conférence de presse, Niko Kovac a exprimé son rapport à la compétition, en se basant également sur son passé en Allemagne. Le coach croate de Monaco a mis en exergue certains paramètres. "Quand j’ai gagné la Coupe d’Allemagne avec l’Eintracht Francfort, cela faisait 30 ans également que le club ne l’avait pas remporté.J’aime les matchs de Coupe, comme je l’ai déjà dit, et mes statistiques sont assez bonnes dans l’exercice en Allemagne. Donc j’espère que cela ne va pas se démentir cette saison avec l’AS Monaco", a-t-il commenté.Pour ce qui est d'une communication en Français, notamment en conférence de presse, il faudra patienter. Le natif de Wedding a reconnu qu'il devait encore bénéficier de temps avant de pouvoir s'exprimer de la sorte. "J’essaye de m’améliorer, mais ce n’est pas évident car l’AS Monaco est un club international où beaucoup de langues sont parlées., a-t-il notamment assuré, s'appuyant aussi sur l'aide de