Monaco : Kovac prévoit un "gros combat" face à Metz

Ce week-end, pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, les affiches ne vont pas manquer. Samedi, juste après la rencontre entre l'AS Monaco et le FC Metz (13 heures), un choc se déroulera entre le PSG et Lille, les deux premiers, sur la pelouse du Parc des Princes (17 heures). Quelques heures plus tard, Lens défiera l'OL (21 heures) pour un match qui pourrait avoir son importance. Niko Kovac a mis en exergue l'importance de cette journée, à quelques semaines de la fin du championnat de France. "Ce sera effectivement intéressant, parce que les quatre premières équipes joueront samedi. Ce sera un jour très important, mais il y a encore huit journées, donc beaucoup de points à récupérer. Je ne dirai pas que celui qui perdra sera forcément hors de course", a glissé le coach de Monaco, ce jeudi en conférence de presse.

Objectif : sécuriser la quatrième place

Ambitieux de sécuriser sa quatrième place comme il le répète depuis des semaines, le natif de Wedding ne compte pas changer son fusil d'épaule. Sondé sur le fait que la position de quatrième soit appréciée, il a rétorqué : "On fait les choses dans l'ordre : on ne va pas faire le deuxième pas avant de faire le premier. Mais pour revenir à votre question, on est dans la position du chasseur et dans celle de chassé : on essaye de rester devant d'autres équipes tout en chassant celles qui sont devant nous."



Il a aussi livré son opinion sur la rencontre à venir face à l'équipe de Frédéric Antonetti, neuvième de Ligue 1 mais redoutable dans une phase de jeu. "Comme je l'ai déjà dit, les trois points sont importants pour augmenter ou garder notre distance avec la cinquième place. Mais Metz est une très bonne équipe, l'une des meilleures du Championnat en contre-attaque, ce sera un gros combat."