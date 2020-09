Monaco : Kovac peut-il durer ? 

Samedi soir, au Roazhon Park, Monaco a bien cru signer une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Les joueurs du Rocher menaient 1-0 contre Rennes depuis la 28e minute de jeu, grâce à une frappe surpuissante de Wissam Ben Yedder dans un angle fermé. Le meilleur buteur du dernier exercice (18 buts), à égalité avec Kylian Mbappé, a ensuite trouvé la barre transversale en seconde période. Et les Rennais ont fini par égaliser, quand le champion du monde Steven Nzonzi a marqué de la tête sur un service de son jeune partenaire Adrien Truffert (81e) avant que ce dernier ne donne la victoire aux Bretons dans le temps additionnel (90e+1). Un scénario cruel pour Niko Kovac et ses hommes. "Nous sommes forcément déçus de nous être inclinés à la dernière minute. Mais cela fait partie du football, il faut savoir l’accepter. Mes regrets portent notamment sur cette très bonne première période que nous avons réalisée, avec de l’intensité, de l’animation et de la générosité. Mais nous avons une équipe jeune qui doit progresser", a ensuite réagi le nouvel entraîneur de l’ASM.

"Jouer de manière agressive"



Remercié par le Bayern Munich en novembre dernier, le technicien croate n’était pas forcément attendu sur le Rocher. Mais Robert Moreno a été limogé, un peu à la surprise générale, et les dirigeants monégasques ont donc choisi Kovac, qui est devenu le quatrième entraîneur du club en 21 mois. Et s’il a succédé à l’Espagnol, c’est notamment en raison du style de jeu pratiqué. Car si ce dernier est un adepte du jeu de possession, pour le Croate, "l’idée est de jouer de manière agressive et de mettre la pression sur l’adversaire, confiait-il lors de son arrivée. Il sera important de se créer des opportunités et des occasions. On va essayer de jouer de manière offensive tout en trouvant un équilibre avec la défense." Une philosophie parfois entrevue contre Nantes lors de la précédente journée, où les premiers buts en Ligue 1 des jeunes Sofiane Diop (20 ans) et Willem Geubbels (19 ans) avaient permis à Monaco de l’emporter (2-1). Mais celui qui veut installer un 4-3-3 compte aussi sur ses éléments d’expérience.

Encore du renfort attendu

Cesc

Fabregas

a encore été très bon en Bretagne,

où il a peut-être été sorti un peu trop tôt,

tout comme le capitaine Wissam Ben Yedder, auteur de son premier but de la saison. "Wissam a marqué un but fantastique que peu d’attaquants sont capables d’inscrire. Je lui avais dit qu’il allait réaliser un doublé, sa deuxième frappe s’est écrasée sur la barre, ce sera pour la prochaine fois. Mais je suis content de son but, cela va lui donner encore plus de confiance et cela sera sans doute le premier d’une longue série", espère Kovac, qui, par ailleurs, attend encore du renfort. Après les arrivées d’Anthony

Musaba

, Axel

Disasi

,

Caio

Henrique et Kevin Volland, l’ASM cherche à se renforcer au milieu. La piste Wendel (

Sporting

) est régulièrement évoquée, mais les exigences du club portugais

sont pour l’instant bien trop élevées pour Monaco.

Quoi qu’il en soit,

Kovac, qui a vu poindre les premières critiques sur son manque de réactivité au niveau du coaching,

ou pour avoir aligné Volland sur un côté,

sait qu’il va devoir

vite convaincre

.