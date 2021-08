Monaco - Kovac : "On n'a pas les points qu'on doit avoir"

"Personne n'est champion après deux ou trois matchs"

L'AS Monaco peine au niveau comptable en ce début de saison 2021-2022. Défait par le Shakhtar Donestk mardi soir en barrage aller de qualification à la Ligue des Champions (0-1), le club princier n'a pas remporté de victoires dans le championnat de France. Après le nul face à Nantes lors de la première journée, les partenaires de Wissam Ben Yedder ont été défaits sur la pelouse de Lorient (1-0). Samedi, c'est Lens qui se présentera sur le terrain de Louis-II à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1 (17 heures). "On joue plus de compétitions, et nos résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Mais ils ne correspondent pas non plus à ce qu'on méritait.On se crée des occasions, c'est seulement une question de temps", a estimé Niko Kovac, ce vendredi face à la presse.En face, l'équipe entraînée par Franck Haise est elle aussi à la recherche du goût du succès suite à deux nuls consécutifs obtenus contre Rennes (1-1) puis Saint-Étienne (2-2). Pour autant, le technicien croate de l'AS Monaco a valorisé le septième du dernier exercice de Ligue 1. "Lens est une très bonne équipe, avec une très bonne structure, un très bon coach. Ce sera encore difficile et je le dis tous les jours, la L1 est difficile", a jugé le technicien, ne voulant pas s'alarmer quant à la situation de Monaco :Je ne veux pas accorder trop d'importance à la situation actuelle. La saison dernière, on a aussi eu des moments difficiles et on a su retourner la situation."