Monaco : Kovac n'est pas trop inquiet avant Angers

La dynamique de succès de l'AS Monaco, entretenue mercredi soir à Lyon en quarts de finale de la Coupe de France (0-2) , semble conférer une grande confiance au club princier.. Meilleure équipe du championnat de France en 2021, la formation dirigée par Niko Kovac se déplacera à Angers dimanche, dans l'optique de la 34ème journée (17 heures). Ce sera l'occasion de mettre la pression sur Lille, leader qui dispose d'un point de plus que le PSG, deux d'avance sur Lille, et affrontera l'OL, dimanche soir (21 heures)."Ils font preuve de sang-froid avec un esprit de guerrier. Le match de Lyon était un bon test, une belle situation pour jauger les jeunes joueurs. Ils ont fait preuve de caractère. Ce match de Coupe était pour moi un match de niveau européen., s'est félicité Kovac devant les médias, ce vendredi.Soulignant la grande envie présente sur les visages de ses troupes, l'ancien coach du Bayern Munich ne doute pas de l'implication qui devrait être affichée face à l'équipe dirigée par Stéphane Moulin, dont il a salué la régularité. "Cela fait six ans maintenant je crois qu’ils sont en Ligue 1 sans avoir connu de difficultés pour se maintenir et qu’ils font du très bon travail. Ils sont en milieu de tableau (à la douzième position, ndlr), mais cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas essayer d’aller chercher ce match.Mais quand je vois le comportement de mes joueurs en ce moment, je ne suis pas trop inquiet."