Niko Kovac a exprimé son point de vue sur le projet de Super Ligue, ce mardi. L'entraîneur de l'AS Monaco s'y oppose clairement. « C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment. Moi, j'ai grandi avec la Ligue des Champions. Je suis un enfant de la Ligue des Champions. J'ai connu la naissance de cette compétition (nouvelle formule à partir de 1992-1993). J'ai eu la chance de la disputer en tant que joueur et en tant qu'entraîneur », a-t-il expliqué, calmement.« On se bat chaque jour avec l'AS Monaco pour être récompensé par une qualification en Coupe d'Europe et pour éventuellement disputer la Ligue des Champions », a continué le technicien croate. «« Je suis né et j'ai grandi avec la Coupe des clubs champions, à élimination directe. Le nom ''Ligue des Champions'' est désormais évocateur de beaucoup de choses. Il y a déjà eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de formats différents. Je suis partisan de conserver le format actuel. Pour moi, la compétition passe avant tout », a conclu Niko Kovac.