Monaco : Kovac juge "impossible" d'arrêter Mbappé

"Essayer d'arrêter Mbappé"

Invaincu depuis 11 matchs toutes compétitions confondues, l'AS Monaco, quatrième de Ligue 1, se déplace sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir pour l'affiche de la 26ème journée du championnat de France (21h00). Face au club francilien, deuxième avec 5 points de plus, Niko Kovac aspire à ramener un résultat positif, même si il a jugé que ce ne serait pas forcément aisé après la démonstration réalisée contre le FC Barcelone (1-4 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions). "Pour être honnête, j’ai regardé le match et j’étais très content que Paris fasse une prestation pareille., a commenté le coach croate du club princier.Estimant pouvoir "ramener un point de ce déplacement, ou peut-être plus", le coach de l'AS Monaco est parfaitement conscient de la valeur de son futur opposant. "La fin de la saison approche, leur motivation croît afin de bien terminer et obtenir ce titre de champion. On s’attend à ce qu’ils finissent la saison en boulet de canon. Le niveau de jeu face à une telle équipe va être très élevé", a prévenu Kovac, au sujet de l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino.Par ailleurs, il estime que Monaco pourrait être capable de freiner Kylian Mbappé, mais seulement de façon collective. "Nous savons que Paris est une équipe de classe mondiale.Je retiens le fait que nous sommes la deuxième meilleure attaque du championnat (52 buts marqués, 57 pour le PSG, ndlr), nous avons des arguments à faire valoir. Il faut rester unis et surperformer pour ramener quelque chose du Parc des Princes", a jugé le coach de l'AS Monaco.