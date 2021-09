Monaco : Kovac envoie un message fort à Nübel

"Radek" (Majecki) a fait du très bon travail la saison dernière, mais Alex (Nübel) a besoin de matches, de rythme, a expliqué le technicien croate dans des propos repris par L’Équipe. Il a besoin d'enchaîner les matches. Il sera notre gardien demain. Radek jouera les matches de Coupe de France. La Ligue Europa est une compétition très importante pour nous. On ne se dit pas : "ça nous est égal". On veut aller le plus loin possible. On ne va pas changer de gardien.