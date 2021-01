Monaco : Kovac désire "aller de l'avant" contre Montpellier

"Nous devons ramener les trois points", annonce Kovac

L'AS Monaco a su faire parler son potentiel offensif lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, disposant de Lorient (2-5) puis Angers (3-0). Pour autant, Niko Kovac s'est montré prudent, avant le déplacement de son équipe sur la pelouse d'un Montpellier à l'arrêt dans le championnat de France. Pour ainsi dire, depuis le 12 décembre dernier et une victoire à Lens (2-3), le club héraultais n'a plus goûté au succès, et voudra sans doute faire de son mieux afin d’enclencher une nouvelle dynamique. En conférence de presse, le technicien croate a détaillé son point de vue : "Ils sont dans une période difficile, comme nous au mois de décembre. Nous avons bien rebondi depuis. On s'attend à ce que Montpellier mette les ingrédients pour sortir de cette série.Arrivé cet été à la tête du club princier, le natif de Berlin a observé des progrès au sein de son groupe, notamment dans l'assimilation de certains de ses principes de jeu. "Le groupe progresse et les automatismes sont apparus au fil de la saison. Face à Lyon, c'était un match particulier et face à Lens aussi compte tenu de la physionomie du match. Mais pour les autres nous n'étions pas loin de faire un résultat, cela s'est joué à des détails., a jugé l'ancien entraîneur du Bayern Munich.