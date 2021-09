Monaco - Kovac : "Ça ne tourne jamais en notre faveur"

🎙𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵, Niko Kovač s'est exprimé avant #ASMASSE

"On ne joue pas notre football de la saison dernière"

L'AS Monaco n'arrive pas encore à pleinement décoller cette saison. Quatorzième de Ligue 1 après six matchs, le club princier reste sur un match nul concédé face à l'OGC Nice (2-2) et s'apprête à affronter l'AS Saint-Etienne, mercredi soir à Louis-II (19 heures). Avant cette rencontre face à la formation dirigée par Claude Puel, dix-neuvième du classement, Niko Kovac s'est présenté en conférence de presse, ce mardi. Et le coach croate du club princier a livré son sentiment sur la saison traversée par son équipe, sans remettre en cause un possible problème physique.Je pense que quand la météo sera un peu moins chaude, que ce sera un peu mieux pour jouer au foot, on pourra le montrer davantage sur le terrain. Mon équipe est totalement capable de jouer à haute intensité comme je le souhaite", a-t-il expliqué.

Refusant juger le niveau montré par les différentes recrues (Nübel, Jakobs, Jean Lucas, Boadu), Kovac a évoqué le facteur du temps comme donnée à prendre en considération. "Dans le foot, comme vous le savez, vous n'avez pas toujours le temps. Mais cette jeunesse, c'est la direction que le club veut prendre, c'est notre projet. On croit en eux, on doit leur donner du temps. On sait qu'ils en ont besoin", a-t-il assuré. Concernant la dynamique générale de l'AS Monaco, qui n'a gagné qu'un seul match en Ligue 1 cette saison - à Troyes le 29 août - le natif de Wedding a reconnu être fier de son équipe, dans l'attitude. "Pour moi, le foot, ça se joue sur des détails. Pour le moment, beaucoup de détails ne sont pas de notre côté : une fois c'est une passe, une autre c'est un contrôle... On travaille dessus. Ça ne tourne jamais en notre faveur. Mais dans le foot, comme dans la vie, tout change très vite. Comme je dis aux joueurs, je suis très content parce qu'ils se battent. On ne joue pas notre football de la saison dernière, on utilise plus d'énergie pour faire match nul ou gagner, mais on se bat", a analysé Kovac, prévoyant que tôt ou tard, une récompense allait arriver.