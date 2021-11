Passé par le Bayern Munich, Niko Kovac a connu l'atmosphère de la Bundesliga. Souvent loué pour son attractivité, le championnat allemand ne serait pourtant pas vraiment supérieur à la Ligue 1 en termes de potentiel, à en croire le technicien croate. Selon lui, la clé, pour la L1, réside dans sa capacité à garder ses meilleurs joueurs.

"Si vous pouviez garder tous vos joueurs..."

« Mes collègues allemands me posent beaucoup de questions sur la Ligue 1 et les joueurs à observer, a expliqué l'entraîneur de l'AS Monaco en conférence de presse. Si vous pouviez garder tous vos joueurs, la Ligue 1 ne serait pas seulement Top 5, mais sûrement le deuxième championnat en Europe. La principale différence que je vois avec le championnat allemand, et qui explique que les équipes françaises ont moins de résultats en Coupes d'Europe, c'est qu'en France, les clubs ont besoin de vendre leurs joueurs. S'ils pouvaient les garder, on aurait ici l'un des tout meilleurs championnats au monde », a conclu Kovac.