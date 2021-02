Monaco : Guedes dans le viseur ?

La saison n'est pas terminée que Monaco est déjà à la recherche de ses futures recrues. Et selon le média espagnol Fichajes, l'ASM garderait un œil sur Gonçalo Guedes. International portugais, le jeune attaquant de 24 ans évolue actuellement au FC Valence, dans le championnat de première division espagnole. En crise et déçu des prestations du joueur cette saison (un but et une passe décisive), le club pourrait brader le prix de son joueur.



Ainsi, si les Monégasques veulent s'offrir les services du Portugais, ils n'auraient à débourser que 15 millions d'euros. Mais attention, Monaco n'est pas le seul sur la liste des clubs intéressés, West Ham et Naples ont eux aussi l'attaquant en ligne de mire. Ce n'est pas la première fois que le club du Rocher pense à Gonçalo Guedes. En 2017, le club avait déjà son nom en tête mais le vainqueur de la Ligue des nations en 2019 avait filé dans un autre club de Ligue 1.

La Ligue 1, Guedes la connait bien



Si Gonçalo Guedes venait à signer à Monaco, il ne serait pas dépaysé. En effet, révélé à Benfica, le Portugais était considéré comme une future pépite. De quoi attirer le Paris Saint-Germain. C'est comme ça qu'en 2017, le PSG a recruté le natif de Benavente en payant une indemnité de transfert d'environ 30 millions d'euros. Soit le double de ce que le joueur vaut aujourd'hui, il signait alors un contrat fixé jusqu'en juin 2021. Finalement, la vie parisienne fut de courte durée puisqu'après 13 matchs en six mois, le Portugais était prêté à Valence, sans option d'achat.

📝📷Anil Murthy da la bienvenida a @andrinhopereira i Gonçalo Guedes

Suite à de bons débuts de sa part, le FC Valence le recrutait pour 40 millions d'euros et 10 millions de bonus un an plus tard, pensant avoir un futur crack dans ses rangs. C'était sans compter les blessures du joueur. Désormais, le club espagnol est déçu, les médias considèrent qu'il est passé de « prometteur » à « oublié » et Valence souhaite s'en débarrasser. Et pour cause, l'équipe ne veut plus payer son salaire qui s'élève à 3 millions d'euros.