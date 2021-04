Monaco : Golovin testé positif au Covid-19 et absent contre Lyon

Invaincu depuis le 3 mars dernier toutes compétitions confondues, le Monaco de Niko Kovac va-t-il freiner sa course ? Alors qu'elle affrontera Lyon, dimanche lors de la 35ème journée de Ligue 1 dans un choc décisif pour les places finales (21 heures), la formation princière devra composer sans plusieurs éléments. Ce mardi, le test positif au Covid-19 d'Aleksandr Golovin a été dévoilé par le médecin de la sélection russe, Edouard Bezouglov. Sur la chaîne Télégram de la sélection russe, il a officialisé la nouvelle : "Le test PCR (...) qu'il a effectué après le match de championnat de dimanche était positif. Le joueur est actuellement en quarantaine. Le joueur se sent bien."

Jovetic, Diop, Diatta et Martins également absents

Dans un communiqué, l'AS Monaco a confirmé un cas positif, sans préciser l’identité du joueur. "A l’issue des derniers tests effectués, un cas positif à la Covid-19 a été détecté au sein de l’effectif. Le joueur va bien, son état de santé ne suscite pas d’inquiétude. Toutes les mesures nécessaires ont été prises : il a été isolé et est suivi par le staff médical, en lien avec les autorités locales." Troisième de Ligue 1 avec quatre points de plus que l'OL, Monaco sera privé de nombreux éléments pour la rencontre. En plus de Golovin, Stevan Jovetic manquera à l'appel selon des informations de L'Equipe. Remplacé par Wissam Ben Yedder après 18 minutes de jeu à Angers dimanche (0-1), le natif de Podgorica a passé une IRM lundi. Touché au mollet, il souffre d'une lésion et devra passer d'autres examens dans la semaine. En outre, Sofiane Diop (blessé à la cheville) ainsi que Krépin Diatta et Gelson Martins (Covid-19) seront aussi absents face à l'OL.