Monaco : Golovin a cassé la baraque et s'offre un record

"C’est le meilleur changement de ma carrière", a apprécié Niko Kovac en conférence de presse après la rencontre. C'est ce qu'on appelle un "Impact sub". Aleksandr Golovin faisait son retour sur les prés de Ligue 1 mercredi soir, arrivant sur le terrain alors que son équipe faisait match nul 1-1 face à des Merlus réduits à 10 en début de seconde mi-temps. 10 secondes après son en entrée en jeu, Golovin, absent des terrains depuis le 30 août dernier, donnait l'avantage à son équipe d'une sublime frappe lointaine.

10 - Aleksandr Golovin a marqué 10 secondes après son entrée en jeu, soit le but le plus rapide pour un remplaçant en Ligue 1 depuis le 20 octobre 2007 (Ireneusz Jelen face à … Lorient). Eclair ⚡️. #FCLASM pic.twitter.com/3U4iETj7wt — OptaJean (@OptaJean) January 6, 2021

Le joueur russe a marqué au passage, et comme l'indique Opta, le but le plus rapide pour un remplaçant de Ligue 1 depuis le 20 octobre 2007. Ce record était jusque-là détenu par Ireneusz Jelen (Auxerre). Il a notamment permis d'enflammer la rencontre et de lancer les siens vers un succès final 5-2. Niko Kovac a forcément aimé : "Nous sommes contents que Golovin soit de retour. C’est comme un nouveau joueur pour nous, car il n’avait joué que 20 minutes avant de se blesser (le 30 août, contre Metz). Je voulais le faire rentrer plus tôt, mais le quatrième arbitre lui a dit de mettre du strap sur ses chaussettes. Nous avons donc perdu un peu de temps, mais il est entré au bon moment. L’adversaire n’était pas prêt". Nous non plus.