Monaco : Gelson Martins pourra rejouer lors de la première journée de Ligue 1

La suspension prendra fin le 6 août

Gelson Martins peut avoir le sourire.. En mars dernier, le joueur de l'AS Monaco avait été suspendu pour six mois en raison de son geste à l'encontre de l'arbitre de la rencontre entre Nîmes et Monaco (1-3, le 1er février). Il avait bousculé l'arbitre du match. Or, la décision de la Fédération Française de ne pas comptabiliser la période allant du 13 mars au 30 juin 2020 dans sa suspension, en raison de l'arrêt des compétitions, ne sera pas appliquée. Le CNOSF a tranché et l'ailier de l'AS Monaco pourra rejouer dès la première journée du championnat de Ligue 1.Dans un communiqué, le club monégasque a annoncé la nouvelle. "L’AS Monaco a reçu ce lundi en fin de journée une communication du CNOSF, confirmant la proposition de conciliation émise il y a quinze jours par le Comité national olympique et sportif français. Dans le cadre de cette proposition, le CNOSF suggérait à la Fédération Française de Football de revenir sur sa décision de ne pas prendre en compte la période allant du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 dans la purge de toute suspension à temps.de France de Ligue 1 Uber Eats 2020/21, dont la première journée est prévue le week-end du 22-23 août", peut-on lire dans le communiqué du club.