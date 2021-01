Monaco : Fabregas ne serait probablement pas venu en Ligue 1 sans Henry

Fabregas juge la Ligue 1 et adoube Neymar



🎦🏋️‍♂️ @cesc4official, en pleine phase de réathlétisation, 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 💪 pic.twitter.com/skSNwSJOoT

Arrivé en Ligue 1 en 2019, convaincu par Thierry Henry, alors entraîneur de l'AS Monaco, Cesc Fabregas a reconnu dans un entretien à L'Equipe qu'il n'aurait probablement pas rejoint le Championnat de France sans la présence de son ancien coéquipier d'Arsenal sur le banc du club princier. "Probablement pas, non. C'est un ami à moi. Il m'a appelé sans relâche pendant trois ou quatre semaines", a expliqué le milieu de terrain espagnol, qui avait dû faire sans Henry par la suite, ce dernier avait été licencié quelques semaines plus tard en raison de mauvais résultats."Je sais que ça peut arriver. Le football n'attend personne. Un jour tu es le meilleur et le lendemain le plus mauvais. Tu as beau avoir gagné une Coupe du monde, si tu n'es pas bon le jour suivant, les gens vont te siffler. C'est le football. Tu prends ta retraite et quelques années plus tard, les enfants ne te connaissent plus. Pendant ta carrière, on t'invite au restaurant, et deux ans plus tard, tu dois payer comme tout le monde. C'est comme ça", a expliqué Fabregas. Observant un football de plus en plus mécanisé, il a aussi jugé la Ligue 1 : "En outre, il a regretté que Neymar n'évolue pas plus souvent au poste de numéro 10 avec le PSG, vu le talent du joueur dans cette position., a-t-il indiqué, avant de préciser que certains joueurs pouvaient ne pas défendre vu le talent afin de faire la différence : "Messi, Cristiano, Neymar. Mais Neymar défend, hein", a-t-il jugé.Touché par une blessure au mollet gauche, Fabregas n'a plus joué depuis le 6 décembre sous les couleurs de l'AS Monaco, qui affrontera l'Olympique de Marseille, samedi en Ligue 1 (21 heures).