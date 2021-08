Monaco et Nantes n’enflamment pas la Ligue 1

Le public de Ligue 1 attendait ce moment avec impatience. Avec la possibilité de venir à nouveau garnir les gradins, les supporters monégasques étaient au rendez-vous ce vendredi à Louis II. Surprise de la saison passée, Monaco comptait de son côté briller d'entrée devant son public, mais la volonté ne fait pas tout et le tout premier match de la saison de Ligue 1, édition 2021-2022, s'est conclu par un match nul entre Monégasques et Nantais (1-1).

Les choses avaient pourtant bien débuté pour les locaux qui s'offraient une première grosse occasion dès la huitième minute de jeu, par l'intermédiaire de l'une de leurs recrues estivales, Myron Boadu. Bien en place, les hommes de Niko Kovac ont finalement ouvert le score sur le premier tir cadré, œuvre de Gelson Martins (1-0, 14e). En face, les Nantais sont restés en place et ont serré les rangs avant de trouver à leur tour le chemin des filets juste avant la pause, sur coup de pied arrêté, avec une tête gagnante de Jean-Charles Castelletto (1-1, 42e).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 Les Nantais ont souffert face à une belle équipe de l'@AS_Monaco mais avec de l'abnégation ils ramènent un très bon point. Rendez-vous dimanche prochain, à la Beaujoire, avec vous ! 𝟭-𝟭 ・ #asmfcn pic.twitter.com/bYPnQCQy04 — FC Nantes (@FCNantes) August 6, 2021

Relativement agréable, la première période a ensuite laissé place à un second acte bien plus terne et extrêmement pauvre en occasions. Et c'est finalement à la 89e minute de jeu qu'il va se passer plus de choses en vingt secondes qu'en quarante-quatre minutes. Monaco s'est offert trois occasions durant une même action, Aurélien Tchouaméni butant notamment à deux reprises sur Alban Lafont et sur la défense adverse.

Mission accomplie pour Nantes

Bien loin d'être suffisant pour permettre aux joueurs du Rocher de glaner leur premier succès de la saison à domicile. Pour Nantes en revanche, le contrat est rempli puisque le bus mis en place par Antoine Kombouaré a permis aux Canaris de repartir de Louis II avec un point. Dans une semaine, Nantes recevra Metz et Monaco effectuera un premier déplacement du côté de Lorient.